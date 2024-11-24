Суд арестовал дома семьи экс-замглавы транспортной полиции Махачкалы Мурзаева

Басманный районный суд Москвы наложил арест на недвижимое имущество семьи экс-заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева, задержанного по обвинению во взятке.
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