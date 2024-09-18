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Константинов: Крым полностью зачистят от собственности олигархов с Украины

Константинов: Крым полностью зачистят от собственности олигархов с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости завил, что Крым будет полностью очищен от собственности украинских олигархов.

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Комментарии
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Резидент 007
Надо немедленно конфисковать абсолютно всю собственность граждан Украины в Крыму, выставить её на открытые торги, а вырученные деньги направить на СВО. На Украине именно так поступают с недвижимостью россиян.
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14 час.
Александр Ширай
&quot;продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов, враждебно настроенных против России&quot; Т.е. те, кто не враждебно дадут взятку, останутся собственниками, потому что &quot;дружественно&quot; относятся к... России в лице чиновников.
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10 час.

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