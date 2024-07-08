В Петербурге у самолета компании «Ямал» задымился двигатель

В Санкт-Петербурге следователи выясняют причину задымления двигателя авиакомпании «Ямал. Как сообщает тг-канал СКР РФ, вечером 7 июля поступило сообщение о том, что на стоянке аэропорта Пулково при рулежке произошло задымление двигателя самолета авиакомпании «Ямал», выполнявшего рейс «Салехард – Санкт-Петербург».