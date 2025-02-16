«Протурецкий кандидат проиграет. Абхазию вновь ждут протесты»: Подоляка

Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила результаты первого тура президентских выборов. Согласно информации, предоставленной председателем ЦИК Дмитрием Маршаном, выборы были признаны действительными, а уровень явки составил почти 69%.
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