Газета.ru

6 070 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Теперь в каждом квартале мечетей наставят. Муэдзинов завезут, будут орать с мечетей и по утрам москвичей на молитву с...Мусульмане призва...
  • Sergio
    Надо снести все мечети в Москве!!!Мусульмане призва...
  • Георгий Михалев
    Ничего удивительного. В Иране правит радикальный ислам, террористы.Иранскому музыкан...

Россияне активно ищут специалистов по утеплению домов

Россияне активно ищут специалистов по утеплению домов

Спрос на ремонт обогревателей, остекление балконов и другие работы по теплоизоляции в начале сентября вырос на 72% по сравнению с маем, в который происходит пик активности ремонтных работ, а количество предложений от мастеров за год выросло на 17%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх