Россияне активно ищут специалистов по утеплению домов

Спрос на ремонт обогревателей, остекление балконов и другие работы по теплоизоляции в начале сентября вырос на 72% по сравнению с маем, в который происходит пик активности ремонтных работ, а количество предложений от мастеров за год выросло на 17%.
Спрос на ремонт обогревателей, остекление балконов и другие работы по теплоизоляции в начале сентября вырос на 72% по сравнению с маем, в который происходит пик активности ремонтных работ, а количество предложений от мастеров за год выросло на 17%.
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