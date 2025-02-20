Ефимов: город предоставил участки для создания 2 производств в Южном Бутове

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столица передала инвесторам земельные участки в Южном Бутове в ЮЗАО по символической ставке в один рубль в год для строительства предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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