Ефимов: город предоставил участки для создания 2 производств в Южном Бутове

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столица передала инвесторам земельные участки в Южном Бутове в ЮЗАО по символической ставке в один рубль в год для строительства предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.