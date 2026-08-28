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Zero Hedge

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CIA Chief's Moscow Trip Was About Iran, Not A NATO Warning: Estonia's Ex-President

CIA Chief's Moscow Trip Was About Iran, Not A NATO Warning: Estonia's Ex-President

CIA Chief's Moscow Trip Was About Iran, Not A NATO Warning: Estonia's Ex-President Speculation has abounded over the nature of CIA Director John Ratcliffe's surprise Tuesday trip to Moscow and what was conveyed to top Kremlin intelligence officials.

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