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  • федор
    С этими уродами мелкобритами порвать отношения и строго предупредить. Ещё муки одна провокация и ваш поганый остров и...МИД Британии вызв...
  • Петр Троеглазов
    СКОТЫ ЭТИ АНГЛИЧАНЕ...МИД Британии вызв...
  • Сергей Козлов
    Вот дебил а кто страну кормить будет да и сво надо до осени отменить пусть ребята отдохнут Ну как таких дцраков в д...Депутат Даванков ...

Шойгу: Киев применяет оружие Запада для ударов по гражданской инфраструктуре РФ

Шойгу: Киев применяет оружие Запада для ударов по гражданской инфраструктуре РФ

Украина применяет западные вооружения для ударов по гражданской инфраструктуре Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил руководитель отечественного министерства обороны Сергей Шойгу, информирует ТАСС.

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