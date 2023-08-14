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Экс-чемпион Bellator Корешков ответил Резникову: «Я тоже могу сказать, что он деградировал в Казахстане, увлекаясь борьбой. Но не скажу этого»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков ответил бойцу Артему Резникову, который подверг критике Александра Шлеменко за то, что последний перешел на личности, обсуждая интервью Алексея Кунченко: «Он вспомнил слова «крыса», «собака».

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