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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник СКА Зайцев: «Задача – выиграть Кубок Гагарина, основной соперник – мы сами. Очень жду предстоящий сезон»

Защитник СКА   Никита Зайцев  поделился мнением о презентации команды, а также прокомментировал победу петербургского клуба на турнире имени Николая Пучкова.

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