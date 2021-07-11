Южный Федеральный

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Конюхов отправляется в экспедицию на Северный полюс

Конюхов отправляется в экспедицию на Северный полюс

Сегодня,11 июля, известный путешественник Федор Конюхов отправляется в одиночную экспедицию из города Мурманск на Северный полюс, в ходе которой в течение двух недель будет изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа.

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