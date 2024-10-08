МВД России разработаны поправки в Правила внесения изменений в конструкцию колесных транспортных средств

Проект постановления Правительства Российской Федерации, корректирующий Правила внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 28 июля 2022 г.