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Закон, порядок, государство

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МВД России разработаны поправки в Правила внесения изменений в конструкцию колесных транспортных средств

Проект постановления Правительства Российской Федерации, корректирующий Правила внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 28 июля 2022 г.

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