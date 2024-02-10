Google Pixel 9 не будет мощнее прошлогодних флагманов? SoC Google Tensor G4 протестировали в Geekbench, результат на уровне Galaxy S23 Ultra

В базе Geekbench 5 засветилось устройство Google Tokay на базе одноименной однокристальной системы. Характеристики платформы соответствуют предварительным данным о характеристиках будущей флагманской однокристальной платформы Tensor G4 для Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro.
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