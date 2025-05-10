Врач назвала маринованное мясо, сардельки и колбаски самыми вредными блюдами на огне

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о рисках для здоровья, связанных с употреблением сосисок, сарделек и маринованного мяса, приготовленного на огне, из-за образования канцерогенных веществ в результате сильного пережаривания.
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