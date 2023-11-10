Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в столичном метро.В метро Москвы мигрант напал на контролера и получил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает тг-канал Столичный СК.
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