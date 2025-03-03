Депутат Госдумы от Крыма и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что поддержка Украины странами Западной Европы в виде военной помощи лишь способствует продолжению конфликта до полного исчерпания человеческих ресурсов Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии