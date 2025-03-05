Бэррон Трамп пропустил выступление отца перед конгрессом США

Младший сын президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, Бэррон, не участвовал в выступлении своего отца перед Конгрессом, в то время как остальные дети американского лидера присутствовали на этом важном мероприятии.
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