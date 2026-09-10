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Зона свободной торговли Китай Корея: стороны ускорят переговоры по второй фазе

Зона свободной торговли Китай Корея: стороны ускорят переговоры по второй фазе

Китай и Республика Корея достигли позитивного прогресса в ходе очередного раунда переговоров второй фазы по соглашению о свободной торговле.

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