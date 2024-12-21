Путешествие по Золотому кольцу предложили в качестве подарка на новый год

Правительство Владимирской области анонсирует уникальный новогодний тур: 4-дневное путешествие на поезде по городам Золотого кольца России! Посетители смогут окунуться в историю, насладиться архитектурными шедеврами и узнать много нового о древних традициях.
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