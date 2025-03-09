Недопустимо: Путин оценил масштабы действия мошенников в РФ

То, что давно обсуждалось, наконец, заработало. На портале Госуслуги появилась функция запрета на получение кредитов и теперь в несколько кликов можно поставить знак «Стоп» для самого себя, чтобы из-за взлома аккаунта или под воздействием мошенников не набрать долгов.
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