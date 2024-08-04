В ВСУ заявили о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры в Сумской области

Два объекта критической инфраструктуры в Сумской области получили повреждения в результате взрывов. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявили представители оперативного командования Вооруженных сил Украины "Север".
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