Троих подростков задержали за нападение с баллончиком на грузчика «Дикси» на Лиговском

Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия. В пятницу вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что у магазина «Дикси» на Лиговском проспекте, 1 подростки из перцового баллончика брызнули в лицо грузчику магазина.