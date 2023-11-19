Троих подростков задержали за нападение с баллончиком на грузчика «Дикси» на Лиговском

Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия. В пятницу вечером в дежурную часть поступило сообщение о том, что у магазина «Дикси» на Лиговском проспекте, 1 подростки из перцового баллончика брызнули в лицо грузчику магазина.
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