«Выделенка» на Ставропольской стала экономить время пассажиров автобусов

Среди трех новых выделенных полос в Москве одна введена на ул. Ставропольской. Автобусам четырех маршрутов стало легче проезжать участок этой улицы перед Совхозной.
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