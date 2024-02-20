Россию поделят на «ипотечные кластеры», мошенники активизируются. Обзор Банки.ру

Российские регионы могут разделить на пять «ипотечных кластеров», сообщают «Известия». Предполагается, что регионы возможно разделить на «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «cтагнирующие», «депрессивные».
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