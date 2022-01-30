"Бесплатный сыр": жителей Читы предупредили о новом способе мошенничества

Активизировавшиеся преступники с помощью обычного телефона и методов убеждения завладевают шестизначными суммами, о чём сообщает "Царьград Забайкалье", доверчивые люди берут кредиты и совершают необдуманные покупки, способствуя чужому обогащению.
Активизировавшиеся преступники с помощью обычного телефона и методов убеждения завладевают шестизначными суммами, о чём сообщает "Царьград Забайкалье", доверчивые люди берут кредиты и совершают необдуманные покупки, способствуя чужому обогащению.
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