Царьград

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"Бесплатный сыр": жителей Читы предупредили о новом способе мошенничества

"Бесплатный сыр": жителей Читы предупредили о новом способе мошенничества

Активизировавшиеся преступники с помощью обычного телефона и методов убеждения завладевают шестизначными суммами, о чём сообщает "Царьград Забайкалье", доверчивые люди берут кредиты и совершают необдуманные покупки, способствуя чужому обогащению.

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