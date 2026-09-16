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Царьград

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Найти Усольцевых, пропавших год назад, ещё можно. Вот что нужно сделать

Найти Усольцевых, пропавших год назад, ещё можно. Вот что нужно сделать

Найти Усольцевых, пропавших почти год назад, ещё можно, считает руководитель поисковой организации. Но нужно изменить тактику: специалист предлагает снова пройти уже обследованные места и внимательно проверить их спустя время.

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