БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Какой могла быть тактика применения тяжелых крейсеров против конвоев в условиях господства противника на море

Какой могла быть тактика применения тяжелых крейсеров против конвоев в условиях господства противника на море

Рассмотрим боевой путь тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер». Он, конечно, не являлся «вашингтонским» крейсером первых серий, которым посвящены мои материалы, к тому же, по замыслам его создателей, не предназначался для рейдерских операций против британского флота.

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