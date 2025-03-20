Какой могла быть тактика применения тяжелых крейсеров против конвоев в условиях господства противника на море

Рассмотрим боевой путь тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер». Он, конечно, не являлся «вашингтонским» крейсером первых серий, которым посвящены мои материалы, к тому же, по замыслам его создателей, не предназначался для рейдерских операций против британского флота.