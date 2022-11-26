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Полицейский пострадал в ДТП на Репищевой улице

Иномарка угодила в служебный автомобиль недалеко от пешеходного перехода. Сотруднику полиции потребовалась помощь медиков после столкновения служебного Hyundai Solaris с Renault Duster на перекрестке улиц Репищева и Вербной в 23:20 25 ноября.

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