Полицейский пострадал в ДТП на Репищевой улице

Иномарка угодила в служебный автомобиль недалеко от пешеходного перехода. Сотруднику полиции потребовалась помощь медиков после столкновения служебного Hyundai Solaris с Renault Duster на перекрестке улиц Репищева и Вербной в 23:20 25 ноября.