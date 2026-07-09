После инцидента с ТЦК в Львовской ОВА посоветовали молодёжи идти воевать Вчера во Львове произошел инцидент, в ходе которого местные жители оказали серье.
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После инцидента с ТЦК в Львовской ОВА посоветовали молодёжи идти воевать Вчера во Львове произошел инцидент, в ходе которого местные жители оказали серье.
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