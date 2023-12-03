Экс-игрок Быстров заявил, что тренера "Спартака" Абаскаля необходимо уволить

Бывший футболист московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров призвал уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения команды в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненского "Ахмата".
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