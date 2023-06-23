Средневековье из слоновой кости

Сегодня перед нами предстанут уникальные артефакты Средневековья, сделанные из слоновой кости. Ну а начнем мы вот с этой шкатулки с романтическими сценами, ок.
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