Русский оборонный холдинг отобрали у украинцев: Генпрокуратуре пришлось судиться

Суд конфисковал холдинг ВПК в России у граждан Украины.Члены экстремистской группы, спонсировавшие ВСУ и выступавшие против спецоперации, лишились своего холдинга предприятий военно-промышленного комплекса в России.
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