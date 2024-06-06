В Управлении МВД России по Омской области подведены итоги видеоконкурса «Семьей читаем пушкинские строки»

6 июня – знаковая дата для русской культуры. Именно в этот день в 1799 году родился великий поэт и писатель, родоначальник современного русского литературного языка, чьё имя с детства знакомо каждому в нашей стране и за её пределами – Александр Сергеевич Пушкин.