Портреты для Лизы или как мы снимали в Москве в +7°С Давно хотел провести фотосессию в Москве, и как только потеплело, сразу купил билет.
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