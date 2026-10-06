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Портреты для Лизы или как мы снимали в Москве в +7°С

Портреты для Лизы или как мы снимали в Москве в +7°С

Портреты для Лизы или как мы снимали в Москве в +7°С Давно хотел провести фотосессию в Москве, и как только потеплело, сразу купил билет.

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