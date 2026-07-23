Как я перестал бояться и сократил счет за ТО китайского кроссовера в четыре раза

Покупка нового автомобиля — это всегда праздник, который, к сожалению, имеет свойство заканчиваться ровно в тот момент, когда на приборной панели загорается индикатор приближающегося технического обслуживания.
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