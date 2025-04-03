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В Британии назвали количество поставленных Украине с 2022 года дронов

В Британии назвали количество поставленных Украине с 2022 года дронов

В Британии заявили о поставленных Украине с 2022 года десяти тысячах дронов Великобритания передала Украине более 10 тысяч беспилотных аппаратов различных типов с начала конфликта на Украине в 2022 году, рассказал замглавы британского Минобороны Люк Поллард, отвечая на соответствующий запрос члена Палаты общин Нила Шастри-Хёрста.

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