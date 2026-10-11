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Тяжкий грех высокомерия – Голос Мордора

Тяжкий грех высокомерия – Голос Мордора

Мне интересно, вспомнят ли когда-нибудь на Западе конец 2021 года? А конкретно — предложение Владимира Владимировича Путина спокойно договориться и решить все геополитические вопросы Фото: Whitehouse.

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