smi.today

2 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Васильев
    и чего ищут ??   благодарность обьявить ??   Молодец мужик..., иначе то полиция не может никак бороться с публикой по...В Челнах ищут муж...
  • Astra
    похоже, Макрон не просто так звонил, а материал для фильма собирал. Как думаете, больше не позвонит - постыдится?МИД РФ выразил не...
  • Misha Glusch
    и закончатся все запасы рижского бальзаму...Президенты Польши...

В Мелитополе сформируют госрезерв зерна с помощью хлебной компании

В Мелитополе сформируют госрезерв зерна с помощью хлебной компании

Государственную хлебную компанию для формирования госрезерва зерна путем выкупа его у аграриев создали власти Мелитополя в Запорожской области, заявила глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко, 3 июля сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх