В Мелитополе сформируют госрезерв зерна с помощью хлебной компании

Государственную хлебную компанию для формирования госрезерва зерна путем выкупа его у аграриев создали власти Мелитополя в Запорожской области, заявила глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко, 3 июля сообщает ТАСС.