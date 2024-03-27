12 апреля в Иркутск приедет поезд-музей Минобороны России

Министерство обороны РФ запустило масштабную патриотическую акцию: «Сила в правде». В рамках этой инициативы по 67 регионам России отправится агитационный поезд, знакомящий жителей с историей и современным состоянием Вооруженных сил РФ, а также с текущими событиями в ходе специальной военной операции (СВО).