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Иркутск Сегодня

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12 апреля в Иркутск приедет поезд-музей Минобороны России

Министерство обороны РФ запустило масштабную патриотическую акцию: «Сила в правде». В рамках этой инициативы по 67 регионам России отправится агитационный поезд, знакомящий жителей с историей и современным состоянием Вооруженных сил РФ, а также с текущими событиями в ходе специальной военной операции (СВО).

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