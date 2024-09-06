«Экстремальный» гибридный Nissan X-Trail 2024 можно заказать в России за 3,55 млн рублей – на миллион дешевле машины в наличии

Если новый гибридный Nissan X-Trail последнего поколения можно купить в России за 4,5 млн рублей, то машины под заказ гораздо доступнее: как сообщают «Автоновости дня», компании из Набережных Челнов и Новосибирска готовы поставить автомобиль за 3,55 млн рублей.