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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доминик Гашек: «Хабибулин был отличным вратарем. Скрестил за него пальцы, чтобы он успешно вернулся на профессиональный лед»

В среду «Торпедо» подписало контракт с 50-летним Николаем Хабибулиным до конца сезона. Последнюю игру на профессиональном уровне вратарь провел в сезоне-2013/2014.

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