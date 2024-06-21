Суд признал геноцидом преступления нацистов в Тверской области в годы ВОВ

ТАСС/Кнорринг Олег Суд удовлетворил заявление прокурора о признании военными преступлениями и геноцидом народа СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны во время оккупации в 1941–1944 годах территории Тверской (до этого Калининской) области.
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