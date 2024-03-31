Глава МИД Италии Таяни не видит приближения прямого конфликта с РФ

Глава Министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в рамках интервью для газеты Il Messaggero выступил со словами о том, что он не наблюдает приближения начала прямого военного конфликта с Российской Федерацией.
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