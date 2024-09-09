Алаудинов: финальной частью СВО станет уничтожение четырех бригад ВСУ

Как заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, у Украины сейчас есть ресурсы численностью до четырех бригад ВСУ, их ликвидация может стать финальной стадией спецоперации.