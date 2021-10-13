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В Кабардино-Балкарии будут судить владельца подпольного казино

В Кабардино-Балкарии будут судить владельца подпольного казино

В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность подпольного казино, которое организовал житель Нальчика. Как удалось выяснить следствию, 52-летний мужчина организовал игорное заведение без разрешительных документов, используя нелегальное оборудование.

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