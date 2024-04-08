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Отрезали уши: задержаны подозреваемые в убийстве двух ростовчан

Отрезали уши: задержаны подозреваемые в убийстве двух ростовчан

Ростовский Следком Четверых мужчин задержали по делу о зверском убийстве двух сотрудников сельскохозяйственного кооператива в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщили в региональном управлении СК.

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