Отрезали уши: задержаны подозреваемые в убийстве двух ростовчан

Ростовский Следком Четверых мужчин задержали по делу о зверском убийстве двух сотрудников сельскохозяйственного кооператива в Зимовниковском районе Ростовской области, сообщили в региональном управлении СК.
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