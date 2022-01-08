Спешу сделать с Клубникой 3 важных дела до холодов, о которых не знают неопытные дачники

Хочешь, чтобы клубничные кусты на следующий год дали урожай еще лучше? Тогда пламенный салют, товарищ жадный до сладких ягод садовод! Сегодня на повестке дня - 3 "осенних" действия, которые я стараюсь каждый год успеть сделать на фазенде до зимы.