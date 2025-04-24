Омский«Авангард» вылетел из борьбы за Кубок Гагарина - в седьмом, решающем матче, плей-офф команда проиграла «Локомотиву».
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Омский«Авангард» вылетел из борьбы за Кубок Гагарина - в седьмом, решающем матче, плей-офф команда проиграла «Локомотиву».