В голове не укладывается. Небратья так просто нарушают общечеловеческие законы

Валерий Симоненко

Прощать такое НЕЛЬЗЯ! Души погибших ДЕТЕЙ взывают! А Путин уже просто чуть ли аж НЕ НАВЯЗЫВАЕТСЯ на переговоры! То он, Путин, заявлял, что даже при ведении переговоров, боевые действия НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ, ПЕРЕМИРИЯ НЕ БУДЕТ, чтобы НЕ ДАТЬ противнику ВОЗМОЖНОСТИ СОБРАТЬСЯ С СИЛАМИ! А теперь с угодливостью на всех углах чуть ли не просит переговоры и заявляет о своей ГОТОВНОСТИ К МОМЕНТАЛЬНОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ РАДИ ПРЕГОВОРОВ! Каково?! А? Переобувается на лету! Мы, Россия, начали эту святую битву за свою БЕЗОПАСНОСТЬ, а теперь подобно гулящей девке сами же пардону и просим! КАК ЭТО понимать, спрашивается, господа? Не уж то обгадились? Не могу поверить в некомпетентность и трусость нашей Армии и наших воинов или в слабость мощи Росси! Тогда ЧТО же ЭТО? И КТО за этим стоит? КТО играет ТРУСА? В конце-концов, кто то нам, народу, объяснит конкретно ЧТО БУДЕТ ДАЛЕЕ с СВО? Нам нужна ЧЁТКАЯ ПРАВДА, не долбанные Путинские намёки и туман под видом секретности! ИМЕЕМ ПРАВО на это! КОГДА, наконец, Путин ОПРЕДЕЛИТСЯ и ОТЧИТАЕТСЯ перед народом, перед Россией за свои скользкие заморочки?! КОГДА он перестанет морочить нам, народу России, голову своими многозначительными, РАЗНО ТРАКТУЕМЫМИ скользкими , изворотливыми высказываниями вместо КОНКРЕТНЫХ планов и дальнейших ДЕЙСТВИЙ и не намёков?! КОГДА? 25 лет голову нам морочит намёками и вдохновенными речами о могуществе России, а сам уступает, уступает и уступает... И только некие без инициативные "ответки" вместо НАСТОЯЩИХ УДАРОВ по противнику, да "грозное" ПУСТОЗВОНСТВО обещалок о каких то там "серьёзных последствий" или "ударов по центрам принятия решений", которых ТАК НИ КОГДА И НЕ НАСТУПАЮТ! Впрочем, как и рисование, уже пресловутых "красных линий", над которыми уже с насмешкой издевается весь мир! ЧТО происходит? "Камо грядеши", Россия?