Механик-водитель «Симба» рассказал, по каким целям работает ЗРК «Стрела-10»

Расчет ЗРК «Стрела-10» показал свою боевую работу на Южно-Донецком направлении. Этот зенитный ракетный комплекс, по словам бойцов, хорошо зарекомендовал себя, борясь с вражескими беспилотниками в зоне СВО, такими как Shark, «Валькирия», «Фурия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии