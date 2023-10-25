Механик-водитель «Симба» рассказал, по каким целям работает ЗРК «Стрела-10»

Расчет ЗРК «Стрела-10» показал свою боевую работу на Южно-Донецком направлении. Этот зенитный ракетный комплекс, по словам бойцов, хорошо зарекомендовал себя, борясь с вражескими беспилотниками в зоне СВО, такими как Shark, «Валькирия», «Фурия».